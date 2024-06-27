"Мы обсуждаем разные детали с российским клубом. В ближайшие дни надеемся получить ясность в ситуации с трансфером Жозе", - цитирует Фахардо Sport24.
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" заинтересован в переходе лучшего бомбардира испанского "Бетиса" в прошлом сезоне Виллиана Жозе. Сумма трансфера, по данным СМИ, должна составить 3 миллиона евро. В прошлом сезоне 32-летний бразилец оформил в чемпионате Испании 10+5 по системе гол+пас, что позволило ему стать одновременно лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом своей команды.
Спортивный директор "Бетиса": мы обсуждаем детали трансфера Жозе со "Спартаком"
Ману Фахардо, спортивный директор испанского "Бетиса", прокомментировал слухи о возможном трансфере форварда Виллиана Жозе в "Спартак".
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