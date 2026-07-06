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Англия осталась в меньшинстве в матче с Мексикой

Сборная Англии осталась вдесятером в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Мексики.
Фото: ФИФА
На 54-й минуте прямую красную карточку получил защитник Джарелл Куанса.

Английский футболист в подкате грубо сыграл против Хесуса Гальярдо, попав сопернику шипами в ногу. Главный арбитр после обращения к VAR удалил защитника с поля.

К моменту удаления англичане вели со счетом 2:1.

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