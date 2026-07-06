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Пять голов, два пенальти и удаление: Англия выбила Мексику с ЧМ-2026

Сборная Англии вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, обыграв Мексику в результативном матче на стадионе "Ацтека" - 3:2.
Фото: ФИФА
Главным героем встречи у англичан стал Джуд Беллингем, оформивший дубль. Еще один мяч забил Гарри Кейн, реализовавший пенальти. Кроме того, на счету Кейна голевая передача.

Мексика ответила голами Хулиана Киньонеса и Рауля Хименеса, который также отличился с 11-метровой отметки. Этого хозяевам матча не хватило, чтобы продолжить борьбу на турнире.

Отметим, что по ходу второго тайма англичанам пришлось большую часть времени играть вдесятером после удаления защитника Джарелла Куансы.

В четвертьфинале сборная Англии сыграет с Норвегией, ранее выбившей Бразилию.

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