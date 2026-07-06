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Непомнящий назвал Барко незаменимым игроком "Спартака"

Валерий Непомнящий считает, что возможный уход Эсекьеля Барко станет серьезной потерей для "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению российского специалиста, аргентинец играет ключевую роль в построении атак команды, а заменить его будет крайне сложно.

- У "Спартака" не хватает футболистов креативного типа. Барко - это самое важное звено команды. Уход Барко скажется на амбициях "Спартака" на чемпионство. Не вижу, кто может так продуктивно работать, - цитирует Непомнящего "Советский спорт".

Контракт полузащитника со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что Барко пока не готов подписывать новое соглашение с московским клубом. В прошлом сезоне аргентинец записал на свой счет восемь голов и девять ассистов на партнёров в 37 матчах.

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