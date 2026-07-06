Непомнящий назвал Барко незаменимым игроком "Спартака"

Фото: ФК "Спартак"

- У " Спартака " не хватает футболистов креативного типа. Барко - это самое важное звено команды. Уход Барко скажется на амбициях "Спартака" на чемпионство. Не вижу, кто может так продуктивно работать, - цитирует Непомнящего "Советский спорт"

По мнению российского специалиста, аргентинец играет ключевую роль в построении атак команды, а заменить его будет крайне сложно.Контракт полузащитника со "Спартаком" рассчитан до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что Барко пока не готов подписывать новое соглашение с московским клубом. В прошлом сезоне аргентинец записал на свой счет восемь голов и девять ассистов на партнёров в 37 матчах.