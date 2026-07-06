Роналду объявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

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- Нужно просто наслаждаться каждым моментом. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им, - передает слова Роналду AS.

Нападающий сборной Португалии признался, что намерен получить максимум эмоций от нынешнего турнира.На предыдущей стадии плей-офф португальцы со счетом 2:1 обыграли Хорватию и вышли в 1/8 финала мундиаля. Следующим соперником команды Роберто Мартинеса станет сборная Испании.