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Роналду объявил, что ЧМ-2026 станет последним в его карьере

Криштиану Роналду подтвердил, что чемпионат мира - 2026 станет для него последним в карьере.
Фото: ФИФА
Нападающий сборной Португалии признался, что намерен получить максимум эмоций от нынешнего турнира.

- Нужно просто наслаждаться каждым моментом. Да, это будет мой последний чемпионат мира. Нужно насладиться им, - передает слова Роналду AS.

На предыдущей стадии плей-офф португальцы со счетом 2:1 обыграли Хорватию и вышли в 1/8 финала мундиаля. Следующим соперником команды Роберто Мартинеса станет сборная Испании.

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