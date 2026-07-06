Сборные Мексики и Англии забили три мяча в первом тайме

Первый тайм матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Мексики завершился преимуществом англичан - 2:1.

Фото: ФИФА

На 36-й минуте Джуд Беллингем головой замкнул передачу Букайо Саки, а уже спустя две минуты полузащитник оформил дубль после паса Гарри Кейна.



Мексиканцы успели сократить отставание еще до перерыва. На 42-й минуте отличился Хулиан Киньонес.



Победитель этой встречи в четвертьфинале сыграет со сборной Норвегии.