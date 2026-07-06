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Сборные Мексики и Англии забили три мяча в первом тайме

Первый тайм матча 1/8 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Мексики завершился преимуществом англичан - 2:1.
Фото: ФИФА
На 36-й минуте Джуд Беллингем головой замкнул передачу Букайо Саки, а уже спустя две минуты полузащитник оформил дубль после паса Гарри Кейна.

Мексиканцы успели сократить отставание еще до перерыва. На 42-й минуте отличился Хулиан Киньонес.

Победитель этой встречи в четвертьфинале сыграет со сборной Норвегии.

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