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Холанд стал первым за 52 года игроком с семью голами на дебютном ЧМ

Эрлинг Холанд продолжает обновлять статистику своего дебютного чемпионата мира.
Фото: ФИФА
После дубля в матче с Бразилией форвард сборной Норвегии довел число голов на ЧМ-2026 до семи.

По данным Opta, Холанд стал первым футболистом за 52 года, которому удалось забить семь мячей на дебютном мундиале. В последний раз такой результат показывал Гжегож Лято на чемпионате мира 1974 года.

Норвежец также повторил редкое достижение для европейских игроков: он забивал в каждом из первых четырех матчей на чемпионате мира. Последним европейцем с такой серией был Кристиан Вьери в 1998 году.

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