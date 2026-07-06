Холанд стал первым за 52 года игроком с семью голами на дебютном ЧМ

Эрлинг Холанд продолжает обновлять статистику своего дебютного чемпионата мира.

Фото: ФИФА

После дубля в матче с Бразилией форвард сборной Норвегии довел число голов на ЧМ-2026 до семи.



По данным Opta, Холанд стал первым футболистом за 52 года, которому удалось забить семь мячей на дебютном мундиале. В последний раз такой результат показывал Гжегож Лято на чемпионате мира 1974 года.



Норвежец также повторил редкое достижение для европейских игроков: он забивал в каждом из первых четырех матчей на чемпионате мира. Последним европейцем с такой серией был Кристиан Вьери в 1998 году.