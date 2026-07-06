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Три футболиста впервые забили по семь мячей на одном чемпионате мира

На ЧМ-2026 установлено новое бомбардирское достижение.
Фото: ФИФА
По данным Opta Sports, впервые в истории турнира сразу три футболиста забили по семь мячей в рамках одного розыгрыша.

К Лионелю Месси и Килиану Мбаппе присоединился Эрлинг Холанд. Форвард сборной Норвегии оформил дубль в матче 1/8 финала против Бразилии и помог своей команде победить со счетом 2:1.

Теперь у Холанда, Месси и Мбаппе по семь голов на нынешнем мундиале. Все трое продолжают борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата мира.

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