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"Мы поражены". В сборной Бельгии выступили с заявлением после решения ФИФА по Балогуну

Футбольная ассоциация Бельгии официально отреагировала на решение ФИФА допустить Фоларина Балогуна к матчу 1/8 финала ЧМ-2026 против своей национальной команды.
Фото: Getty Images
В организации считают, что американский нападающий не должен был получить право сыграть после удаления в предыдущем раунде.

В RBFA заявили, что решение дисциплинарного комитета противоречит сразу нескольким документам, включая Дисциплинарный кодекс ФИФА, регламент чемпионата мира и циркуляр, направленный всем участникам турнира. Бельгийцы отмечают, что красная карточка автоматически влечет за собой пропуск следующего матча.

- Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) поражена решением ФИФА объявить дисквалифицированного игрока сборной США Фоларина Балогуна допущенным к участию в матче США - Бельгия, - говорится в официальном заявлении.

В ассоциации добавили, что намерены изучить все возможные варианты для защиты своих интересов и принципов честной игры.

Ранее СМИ сообщали, что просьба пересмотреть наказание Балогуна могла поступить в ФИФА напрямую из Белого дома.

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