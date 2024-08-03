Центральный защитник "Ференцвароша" Миенти Абена может в ближайшее время оказаться в московском "Спартаке". Как сообщает "Чемпионат", красно-белые согласовали условия личного контракта с игроком сборной Суринама, а сам Абена ожидает получения российской визы.
По данным источника, в московском клубе еще не приняли окончательное решение о трансфере игрока. Ранее сообщалось, что подписание Абены - личная инициатива нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича, который работал с защитником в "Ференцвароше".
На счету 29-летнего футболиста 17 матчей и 1 гол в составе национальной сборной Суринама. Миенти Абена оценивается специализированным порталом Transfermarkt в 1 миллион евро.
"Чемпионат": "Спартак" согласовал контракт с Абеной из "Ференцвароша". Защитник ждет получения визы
Московский "Спартак" близок к приобретению центрального защитника "Ференцвароша" Миенти Абены.
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