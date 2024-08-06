Мне очень жаль, что Александр Соболев не играет. (...) У Александра Соболева есть контракт, он является яркой звездой лиги, но не играет. Меня это расстраивает, но это не моё дело, а взаимоотношения клуба и, возможно, третьей стороны", - сказал Алаев.
В этом сезоне Александр Соболев успел провести неполный матч в 1-м туре РПЛ против "Оренбурга" (0:2). После этой игры нападающего отстранили от тренировок с первой команды. Официально причину такого решения не озвучивали, но в СМИ появилась версия, согласно которой это произошло после разговора футболиста с главным тренером Деяном Станковичем. Александр признался ему, что его мысли заняты переходом в "Зенит", а это в свою очередь влияет на игру. Соболева связывали с трансфером в петербургский клуб, но переход так и не состоялся, по данным источников, стороны не сошлись в цене.
Источник: "РБ Спорт"
Президент РПЛ Алаев: Соболев является яркой звездой лиги, но не играет. Меня это расстраивает
Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался по поводу нападающего московского "Спартака" Александра Соболева.
Фото: ФК "Спартак"