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Колосков - о футболе в новых регионах РФ: кого включать-то? Команд нет, футболистов нет, стадионов нет

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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал предложение включить клубы из Крыма и новых регионов в общероссийские соревнования.
Фото: РФС
"Тема достаточно щепетильная, не очень простая. Начнём с того, что Крым пока оставим в сторону. Я слышал про это предложение. Дело в том, что там нет футбола, там не играют, там идёт СВО. А кого в чемпионат включать-то? Команд нет, футболистов нет, стадионов тоже нет. Добраться туда невозможно, в любой момент Украина может начать атаки оружием по этим территориям. О каком футболе может быть речь?", - приводит слова Колоскова "Советский спорт".

Ранее Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении футбольных команд из Севастополя, Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в общероссийские соревнования.

После воссоединения Крыма с Россией УЕФА запретила крымским клубам принимать участие в турнирах, которых проводятся под эгидой Российского футбольного союза. Тем не менее, начиная с прошлого сезона в дивизионе "Б" Второй лиги выступают ялтинский "Рубин" и "Севастополь".

Вячеслав Колосков РФС
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