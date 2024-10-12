"Надо внимательно подумать. Сейчас все может быть, времена неспокойные. Понимаете, массовые мероприятия находятся под ответственностью организаторов. Если они готовы справиться с такими возможными инцидентами, которые могут произойти на стадионе, то хорошо. А если же нет, то все равно ответственность лежит на организаторах, ведь так это по нашему законодательству", - цитирует Свищева "СЭ".
Сегодня, 12-го октября, фанаты "СКА-Ростова", который возглавляет известный артист Баста (Василий Вакуленко), скандировали оскорбления в адрес блогера Михаила Литвина, который является президентом клуба LitEnergy. Литвин устроил драку с болельщиком "СКА-Ростов", а после вступил в словесную перепалку с Бастой.
Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что Михаил Литвин получит длительную дисквалификацию за данный инцидент. Напомним, что Fan ID был введен в Российскую Футбольную-Лигу в 2022 году. С этого момента, каждый болельщик должен иметь Fan ID, чтобы пройти на стадион. Fan ID не был введен на матчи Первой и Второй лиги, а также на встречи Кубка России.
В Госдуме допустили введение Fan ID на матчах Медиалиги после инцидента с Бастой и Литвиным
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о драке на матче медиафутбольных команд "СКА-Ростов" и LitEnergy.
Фото: "Чемпионат"