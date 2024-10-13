"В первую очередь интересно будет посмотреть за Слишковичем, у которого в "Оренбурге" нет таких звёзд, как в "Спартаке". Слишкович неплохо проявил себя в "Спартаке" и заслужил ещё поработать в нашем чемпионате", - заявил Селин.
2-го октября испанский тренер Давид Деограсия покинул пост главного тренера "Оренбурга". Его место занял боснийский специалист Владимир Слишкович, который в апреле-мае текущего года возглавлял московский "Спартак" в статусе исполняющего обязанности главного тренера после увольнения из команды испанца Гильермо Абаскаля.
Ранее Слишкович входил в тренерский штаб Абаскаля в "Спартаке" в качестве ассистента. После 11-ти туров "Оренбург" занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 7 набранных очков.
Источник: "Евро-футбол"
Селин: интересно будет посмотреть на Слишковича в "Оренбурге". Там нет таких звезд, как в "Спартаке"
Экс-футболист "Кубани" Алексей Селин прокомментировал назначение боснийца Владимира Слишковича главным тренером "Оренбурга"
Фото: ФК "Оренбург"