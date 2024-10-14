"Ничего порочного в этих играх не вижу, главное, чтобы это не мешало его основному занятию. Я бы с ним сыграл в компьютерную игру разве что на деньги", - цитирует Медведева Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство петербургского "Зенита" запрещает Александру Соболеву проводить время в компьютерных играх. Напомним, что этим летом нападающий активно проводил прямые трансляции, во время которых общался со зрителями и играл в компьютерную игру Dota 2.
Форвард перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. Нападающий отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей в 6-ти встречах за сине-бело-голубых во всех турнирах.
Медведев: я бы с Соболевым сыграл в компьютерную игру разве что на деньги
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о запрете Александру Соболеву проводить время в компьютерных играх.
Фото: ФК "Зенит"