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Медведев: я бы с Соболевым сыграл в компьютерную игру разве что на деньги

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о запрете Александру Соболеву проводить время в компьютерных играх.
Фото: ФК "Зенит"
"Ничего порочного в этих играх не вижу, главное, чтобы это не мешало его основному занятию. Я бы с ним сыграл в компьютерную игру разве что на деньги", - цитирует Медведева Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство петербургского "Зенита" запрещает Александру Соболеву проводить время в компьютерных играх. Напомним, что этим летом нападающий активно проводил прямые трансляции, во время которых общался со зрителями и играл в компьютерную игру Dota 2.

Форвард перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро. Нападающий отметился 1-м забитым мячом и 1-й результативной передачей в 6-ти встречах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Александр Медведев Зенит Александр Соболев
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