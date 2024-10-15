Сообщается, что объектами внимания Мовсесьяна в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА против команды Венгрии были вингер Эсмир Байрактаревич и центральный полузащитник Денис Хусейнбашич.
Эсмир Байрактаревич выступает за американский "Нью-Инглэнд Революшн". Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 3 млн евро.
Денис Хусейнбашич выступает за немецкий "Кельн". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 4 млн евро.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Источник: спортивный директор ЦСКА лично отслеживал игру 2 футболистов сборной Боснии и Герцеговины
По информации СМИ, спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян 14 октября лично отслеживал игру 2 футболистов сборной Боснии и Герцеговины.
Фото: IMAGO