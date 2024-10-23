"Шансы побороться за третье место пока есть, но для этого нужна победная серия. Но пока не видно, что она может состояться – нет поставленной игры и идет чехарда с составом. Он [Станкович] хороший специалист, просто пока не может определиться с костяком команды и тактикой, которая должна приносить результат. В этом и проблемы. Думаю, он разберется. Время у него есть, потому что впереди еще второй круг", - приводит слова Гладилина "Евро-Футбол.Ру".
Московский "Спартак" под руководством сербского специалиста Деяна Станковича за 12 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрал 19 очков и на данный момент расположился на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков, а от занимающего третье место "Локомотива" - 8 очков.
В следующем туре красно-белые 27 октября на выезде сыграют против нижегородского "Пари НН". Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени.
В Кубке России "Спартак" по итогам группового этапа Пути РПЛ занял первое место в группе А и вышел в 1/4 финала, где в ноябре в двухматчевом противостоянии сразится с "Ростовом".
Гладилин: у "Спартака" нет поставленной игры и идет чехарда с составом. Но думаю, Станкович разберется, время есть
Бывший футболист и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин высказал своё мнение о текущем состоянии красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"