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Писарев: "Спартак" превращается в какого-то середняка

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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался о "Спартаке" после победы московского клуба над нижегородским "Пари НН" в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Представляете, вот уже мы говорим, что "Спартак" неожиданно выиграл в Нижнем Новгороде! "Спартак" превращается в какого-то середняка. Вроде бы это "Спартак". А вроде бы и как бы в Нижнем Новгороде победа — это уже что-то такое. Но по мне, 11 очков от первого места — это катастрофа должна быть для "Спартака". Тогда надо согласиться, что команда среднего уровня. Борьба за пятое место в таком случае — вполне нормально", - приводит слова Писарева "РБ Спорт".

Московский "Спартак" 27 октября в Нижнем Новгороде в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встретился с местным "Пари НН". Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. В составе москвичей отличились Тео Бонгонда и Шамар Николсон.

Благодаря этой победе "Спартак" набрал 22 очка и продолжил занимать шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет 11 очков.

В следующем туре подопечные Деяна Станковича 2 ноября в гостях сыграют против московского ЦСКА. Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. Портал Rusfootball.info организует текстовую трансляцию данной игры.

Спартак Николай Писарев
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