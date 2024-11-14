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Экс-футболист "Спартака" Комбаров: слежу за Промесом

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Бывший защитник "красно-белых" Дмитрий Комбаров рассказал, что следит за экс-форвардом столичной команды Квинси Промесом, который выступает сейчас в ОАЭ.
Фото: ФК "Спартак"
- Слежу за Промесом. Подписаны друг на друга, телефоны есть. Иногда переписываемся. Конечно, когда увидел, что он вышел на поле за профессиональный клуб, я за него обрадовался, но ничего не писал, - передает слова Комбарова "Чемпионат".

Промес в настоящее время выступает за "Дубай Юнайтед". Контракт футболиста с клубом действует до лета следующего года.

В прошлом сезоне Промес выходил на поле в 17 матчах "Спартака" в РПЛ, забил шесть голов и сделал шесть ассистов на партнера. Всего 32-летний футболист провел в составе красно-белых 235 матчей, забил 114 голов и оформил 59 голевых передач на партнеров.

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