"Очень надеюсь, что Сперцян продолжит карьеру в европейском чемпионате, потому что он футболист уровня чемпионата топ-5. Я часто вижу Эдика и знаю все его качества. Они у него на очень хорошем уровне", - цитирует Тикнизяна Metaratings
Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". В минувшее трансферное окно интерес к нему приписывали испанской "Жироне" и немецкой "Боруссии" Дортмунд. Ранее футболистом интересовался амстердамский "Аякс". Контракт Сперцяна с "Краснодаром" рассчитан до лета 2026-го года.
В текущем сезоне на счету Сперцяна 6 голов и 3 результативные передачи в РПЛ. Полузащитник принял участие во всех 15-ти матчах "горожан" в чемпионате.
Тикнизян: очень надеюсь, что Сперцян продолжит карьеру в Европе, он футболист уровня топ-5
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян высказался об игре полузащитника "Краснодара" Эдуарда Сперцяна.
Фото: Федерация футбола Армении