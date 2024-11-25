Хавбек "Пари НН" Магкеев: это не та позиция и не те очки, которыми мы можем быть довольны

- Я не знаю, как восприняли результат соперники, но мы были им разочарованы. Я не строил никаких ожиданий на первую часть сезона, но это не та позиция и не те очки, которыми мы можем быть довольны. Будем работать, чтобы становиться лучше.
Вчера, 24 ноября, матчем "Пари НН" - "Динамо" Махачкала завершился 16-й тур российской Премьер-лиги. Игра проходила в Нижнем Новгороде и завершилась вничью - 0:0.
На данный момент нижегородская команда набрала 16 очков и располагается на 9-м месте в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего три балла. В активе махачкалинцев, занимающих 11-ю строчку, также 16 набранных очков.
Источник: "РБ Спорт"