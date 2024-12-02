"Поставил на ничью, и Лещук закрыл мне пятерной коэффициент. Критика сработала. Он лучший в этом матче, забил, так еще и на 98-й минуте пожертвовал лицом. Защищал ворота. Герой сегодня. Неделя геройская у нас получается: "Крылья", "Химки", "Спартак", да, они особо не были аутсайдерами, но никто не ожидал, что они хлопнут "Краснодар" в гостях", - приводит слова Червиченко "Матч ТВ".
Голкипер московского "Динамо" Игорь Лещук в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с грозненским "Ахматом" забил гол на 90+6-й минуте и принес команде ничью 1:1. Благодаря этому результату бело-голубые набрали 32 очка, которые позволяют ему занимать пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Кроме того, в 17-м туре подмосковные "Химки" обыграли московский "Локомотив" (3:1), самарские "Крылья Советов" оказались сильнее петербургского "Зенита" (3:2), а московский "Спартак" разгромил "Краснодар" (3:0).
Червиченко сообщил, что гол вратаря "Динамо" принес ему пятерной выигрыш на ставках
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался об игре вратаря московского "Динамо" Игоря Лещука в матче 17-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом".
Фото: ФК "Динамо" Москва