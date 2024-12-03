"Если такое предложение поступит, то однозначно стоит соглашаться, даже не раздумывая. Да и ЦСКА за такие деньги однозначно согласиться продать его. В сегодняшней ситуации, 15 миллионов — это большие деньги. За примером для подражания даже далеко ходить не надо — просто посмотрите на Головина", - цитирует Мостового "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев интересен "Монако". Сообщалось, что монегаски готовы предложить за трансфер игрока 15 миллионов евро, однако руководство московского клуба не хочет отпускать полузащитника в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел за московский ЦСКА во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 3 забитых мяча и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 6 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
Мостовой - о возможном переходе Файзуллаева в "Монако": однозначно стоит соглашаться, даже не раздумывая
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА в "Монако".
Фото: ПФК ЦСКА