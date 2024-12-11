Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, что Украинская ассоциация футбола не может лишить Анатолия Тимощука, члена тренерского штаба "Зенита", званий, которые он получил в своей родной стране.
Напомним, в марте 2022 года УАФ лишила Тимощука титулов чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка Украины, а также запретила ему заниматься футболом. В сентябре 2023 года бывший футболист подал иск в CAS. В ноябре стало известно, что суд удовлетворил его апелляцию.
Тимощук провел рекордные 144 матча за сборную Украины и забил 4 гола. В 2017 году он получил тренерскую лицензию PRO и присоединился к тренерскому штабу "Зенита" из Санкт-Петербурга.
Источник: "РИА Новости"
CAS постановил, что украинская ассоциация футбола не может лишить Тимощука титулов
Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу о лишении всех государственных титулов экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука.
Фото: ФК "Зенит"