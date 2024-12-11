Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
3 - 1 3 1
СлованЗавершен
Лилль
3 - 2 3 2
ШтурмЗавершен
Боруссия Д
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Ювентус
0 - 0 0 0
Манчестер Сити1 тайм
Милан
0 - 0 0 0
Црвена Звезда1 тайм
Фейеноорд
0 - 0 0 0
Спарта1 тайм
Арсенал
0 - 0 0 0
Монако1 тайм
Штутгарт
0 - 0 0 0
Янг Бойз1 тайм
Бенфика
0 - 0 0 0
Болонья1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фенербахче
0 - 2 0 2
АтлетикЗавершен

CAS постановил, что украинская ассоциация футбола не может лишить Тимощука титулов

Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу о лишении всех государственных титулов экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука.
Фото: ФК "Зенит"
Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение, что Украинская ассоциация футбола не может лишить Анатолия Тимощука, члена тренерского штаба "Зенита", званий, которые он получил в своей родной стране.

Напомним, в марте 2022 года УАФ лишила Тимощука титулов чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка Украины, а также запретила ему заниматься футболом. В сентябре 2023 года бывший футболист подал иск в CAS. В ноябре стало известно, что суд удовлетворил его апелляцию.

Тимощук провел рекордные 144 матча за сборную Украины и забил 4 гола. В 2017 году он получил тренерскую лицензию PRO и присоединился к тренерскому штабу "Зенита" из Санкт-Петербурга.

Источник: "РИА Новости"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится