"Наверное, Шнякин и Нагучев. Прямо выпирает из них то, что они самые умные. Это видно по эмоциям. Они говорят, как последняя инстанция в мире. Мне это не нравится. Эти люди – не профессиональные футболисты, и они не могут высказываться в манере, что это 100 процентов истина", - приводит слова Попова "РБ Спорт".
37-летний Дмитрий Шнякин и 38-летний Роман Нагучев работают комментаторами на телеканале "Матч ТВ", который в настоящее время является основным вещателем матчей Российской Премьер-Лиги. Действующее соглашение рассчитано на срок до 2026 года.
В текущем сезоне РПЛ после 18-го тура возглавляют турнирную таблицу футбольный клуб "Краснодар" и петербургский "Зенит", которые набрали по 39 очков. Их ближайшим преследователем является московский "Спартак", у которого в активе на данный момент имеется 37 очков.
Попов назвал самых раздражающих комментаторов "Матч ТВ": из них прямо выпирает, что они самые умные
2-кратный чемпион России в составе казанского "Рубина" Алексей Попов рассказал, кто из комментаторов "Матч ТВ" раздражает его больше всего.
Фото: ФК "Крылья Советов"