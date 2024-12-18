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Деменко: Батраков является открытием чемпионата

Экс-игрок столичного "Спартака" Максим Деменко высказался о выступлении Алексея Батракова за "Локомотив".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Мне больше всех понравился Батраков. Во-первых, он молодой парень, во-вторых, он очень быстро вписался в игру "Локомотива", а в-третьих, он, действительно лидер команды. Вообще он является открытием чемпионата, - передает слова Деменко Vprognoze.ru.

19-летний Батраков - воспитанник академии "Локомотива". В текущем сезоне РПЛ футболист выходил на поле в 17 матчей и 10 раз поразил ворота соперников, также атакующий полузащитник сделал шесть результативных передач на партнеров.

Трудовой договор Батракова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2027 года, трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.

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