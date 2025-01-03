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Агент Эступиньяна: не думаю, что переход в ЦСКА возможен

Футбольный агент защитника «Брайтона» Первиса Эступиньяна Андре Кюри прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в московский ЦСКА.

Фото: ФК "Брайтон"
«Не думаю, что переход возможен. Он стоит 30 миллионов», — цитирует Андер Кюри «СЭ».

Ранее сам агент отмечал, что интерес к эквадорцу со стороны армейского клуба действительно был.

26-летний Эступиньян связан с «Брайтоном» контрактом, который действует до 30 июня 2027 года. По оценке интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 миллионов евро. В 2022 году он перешел в «Брайтон» из «Вильярреала» за 17,8 миллионов.

В текущем сезоне защитник сыграл 15 матчей в Премьер-лиге и 3 матча в Кубке английской лиги, где отметился одной результативной передачей.

«Брайтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 27 очков.

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