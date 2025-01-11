Ранее была информация, что Кварацхелия близок к переходе во французский гранд - эту новость подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. Сообщалось, что его зарплата в случае перехода в "ПСЖ" увеличится в пять раз.
- Чемпионат Италии сильнее французского, но Хвича уже достиг определённого уровня в "Наполи", теперь нужно как-то зарабатывать. Наверняка в "ПСЖ" он будет получать больше, а также "Наполи" хочет заработать на нём, - передает слова Сенникова "Чемпионат".
Кварацхелия является игроком "Наполи" с 2022 года, с клубом он выигрывал чемпионат Италии в свой первый сезон в неаполитанской команде. В этом сезоне Хвича принял участие в 17 матчах Серии А, в которых пять раз поразил ворота соперников и трижды ассистировал партнерам. Трансферная стоимость вингера оценивается в 85 млн евро.
Сенников - о Хвиче: он достиг определенного уровня в "Наполи", теперь нужно как-то зарабатывать
Экс-футболист Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе Хвичи Кварацхелии из "Наполи" в "ПСЖ".
Фото: ФК "Наполи"