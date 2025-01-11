Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Алавес
0 - 1 0 1
ЖиронаЗавершен
Вальядолид
1 - 0 1 0
БетисЗавершен
Эспаньол
1 - 1 1 1
ЛеганесЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
1 - 3 1 3
ЛеччеЗавершен
Удинезе
0 - 0 0 0
АталантаЗавершен
Торино
1 - 1 1 1
ЮвентусЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хайденхайм
2 - 0 2 0
УнионЗавершен
Фрайбург
3 - 2 3 2
ХольштайнЗавершен
Санкт-Паули
0 - 1 0 1
АйнтрахтЗавершен
Майнц
2 - 0 2 0
БохумЗавершен
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
ВольфсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 1 0 1
БаварияЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
2 - 1 2 1
ЛионЗавершен

Сенников - о Хвиче: он достиг определенного уровня в "Наполи", теперь нужно как-то зарабатывать

Экс-футболист Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе Хвичи Кварацхелии из "Наполи" в "ПСЖ".
Фото: ФК "Наполи"
Ранее была информация, что Кварацхелия близок к переходе во французский гранд - эту новость подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо. Сообщалось, что его зарплата в случае перехода в "ПСЖ" увеличится в пять раз.

- Чемпионат Италии сильнее французского, но Хвича уже достиг определённого уровня в "Наполи", теперь нужно как-то зарабатывать. Наверняка в "ПСЖ" он будет получать больше, а также "Наполи" хочет заработать на нём, - передает слова Сенникова "Чемпионат".

Кварацхелия является игроком "Наполи" с 2022 года, с клубом он выигрывал чемпионат Италии в свой первый сезон в неаполитанской команде. В этом сезоне Хвича принял участие в 17 матчах Серии А, в которых пять раз поразил ворота соперников и трижды ассистировал партнерам. Трансферная стоимость вингера оценивается в 85 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится