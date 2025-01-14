- Губерниев сказал, что возвращение Промеса будет считаться позором на всю страну? Понимаю, из-за чего он может так считать и думать об этом. Давайте сначала дождёмся, чтобы он вернулся, а потом будем говорить. Если он поможет команде стать чемпионом, то почему нет? - цитирует Литвинова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что Квинси Промес может вернуться в "Спартак" этой зимой. На данный момент нидерландец находится в ОАЭ и не может покидать страну.
Промес провел за "Спартак" 235 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось 114 раз поразить ворота соперников и сделать 59 голевых передач. Со "Спартаком" нападающий становился чемпионом РПЛ, победителем Кубка России и Суперкубка страны. Летом 2024 года контракт Промеса со "Спартаком" истек, сейчас футболист выступает за "Дубай Юнайтед".
"Спартак" по итогам 18 туров с 37 баллами в активе замыкает тройку лидеров РПЛ. После возобновления чемпионата красно-белые дома примут "Оренбург", матч пройдет 2 марта.
Литвинов - о возможном возвращении Промеса в "Спартак": если он поможет клубу стать чемпионом, то почему нет?
Защитник столичного "Спартака" Руслан Литвинов высказался о возможном возвращении в клуб форварда Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"