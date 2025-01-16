"Если в "Зените" зимой останутся все футболисты, то не нужно никого подписывать. В клубе и так достаточно квалифицированных игроков. Если кто?то уйдет, нужно будет искать замену. Трансферная политика - трудный вопрос. Лучше знают те, кто находится внутри клуба", - поделился Кобелев.
Санкт-петербургский "Зенит" ушел на зимний перерыв в чемпионате России на 2-м месте в турнирной таблице, набрав 39 очков в 18-ти матчах. Столько же очков в активе лидирующего "Краснодара", который опережает команду Сергея Семака по дополнительным показателям.
В летнее трансферное окно состав "Зенита" пополнили восемь футболистов на общую сумму 42.86 миллиона евро. В их числе приобретенный у "Спартака" за 10 миллионов форвард Александр Соболев и лучший ассистент прошлого сезона Максим Глушенков, перешедший из "Локомотива" за 6.3 миллиона.
Источник: "Матч ТВ"
Кобелев: "Зениту" не нужно никого подписывать зимой. В клубе достаточно квалифицированных игроков
Российский тренер Андрей Кобелев высказался о работе "Зенита" в период зимнего трансферного окна.
Фото: официальный сайт "Зенита"