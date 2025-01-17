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СМИ: два топ-клуба РПЛ поборются за защитника БАТЭ Александра Мартынова

Центральный защитник БАТЭ Александр Мартынов может продолжить карьеру в России.
Фото: Transfermarkt
20-летний российский защитник БАТЭ Александр Мартынов привлек внимание клубов РПЛ. Как сообщает Legalbet, в услугах футболиста заинтересованы столичные "Спартак" и "Локомотив". В числе других претендентов на футболиста называются "Оренбург", "Уйпешт" и "Шпенск".

Александр Мартынов является воспитанником БАТЭ. Всего на счету центрального защитника 65 матчей за основную команду белорусского клуба, в которых он отметился 3-мя голами и 5-ю результативными передачами.

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