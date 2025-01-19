Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
ВулверхэмптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
22:45
УдинезеНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 3 3 3
ЧерноморецИдёт
Локомотив
15:30
Шанхай ПортНе начат

Экс-спортдир ЦСКА: после отказа по двум игрокам меня перестали слушать, летнее трансферное окно прошло без меня

Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян поделился своей ролью в клубе во время последних трансферных кампаний.
Фото: ФК ЦСКА
«В конце 2023 года руководство приняло решение о том, что функционал спортивного директора будет передан другому человеку. В зимнее трансферное окно тренерский штаб ждал усиление. Клуб взял двух никому не известных футболистов. Считаю, это оказало влияние, ЦСКА занял шестое место по итогам сезона-2023/24. Во время заседания правления я сказал «нет» на этих двух футболистов, после чего к моему мнению больше не прислушивались. Летнее окно прошло без моего участия», — цитирует Мовсесьяна Metaratings.

Что касается футболистов, о которых Мовсесьян высказался отрицательно, то на тот момент им было по 19 лет. Это были Сид Ахмед Айссауи из Алжира и Амирхоссейн Рейванди из Ирана. Ни один из них не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге.

Сейчас Амирхоссейн Рейванди выступает за узбекский клуб «Бухара» на правах аренды. ЦСКА приобрёл его за 100 тысяч евро.

Сид Ахмед Айссауи перешёл в ЦСКА за 250 тысяч евро. Сейчас он также выступает в аренде, но уже за молдавский клуб «Шериф» из Тирасполя.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится