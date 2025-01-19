«В конце 2023 года руководство приняло решение о том, что функционал спортивного директора будет передан другому человеку. В зимнее трансферное окно тренерский штаб ждал усиление. Клуб взял двух никому не известных футболистов. Считаю, это оказало влияние, ЦСКА занял шестое место по итогам сезона-2023/24. Во время заседания правления я сказал «нет» на этих двух футболистов, после чего к моему мнению больше не прислушивались. Летнее окно прошло без моего участия», — цитирует Мовсесьяна Metaratings.
Что касается футболистов, о которых Мовсесьян высказался отрицательно, то на тот момент им было по 19 лет. Это были Сид Ахмед Айссауи из Алжира и Амирхоссейн Рейванди из Ирана. Ни один из них не провёл ни одного матча в Российской Премьер-Лиге.
Сейчас Амирхоссейн Рейванди выступает за узбекский клуб «Бухара» на правах аренды. ЦСКА приобрёл его за 100 тысяч евро.
Сид Ахмед Айссауи перешёл в ЦСКА за 250 тысяч евро. Сейчас он также выступает в аренде, но уже за молдавский клуб «Шериф» из Тирасполя.
Экс-спортдир ЦСКА: после отказа по двум игрокам меня перестали слушать, летнее трансферное окно прошло без меня
Бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян поделился своей ролью в клубе во время последних трансферных кампаний.
Фото: ФК ЦСКА