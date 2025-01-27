"ЦСКА после снятия трансферного бана нужно купить нападающих! Полузащита и защита у команды хорошая, а вот забивать некому. Нужно пару сильных форвардов, которые бегут вперед, а не просто в ноги получают спиной к чужим воротам. Тогда будет толк. Тем более, что Миралем Пьянич может любую передачу отдать, если будет предложение. В общем, красно-синим нужен такой игрок, как Манфред Угальде из "Спартака", - заявил Пономарев.
Ранее пресс-служба нидерландского футбольного клуба "Херенвен" объявила, что ЦСКА расплатился за трансфер нигерийского нападающего Чидера Эджуке, который перешел из "Херенвена" в ЦСКА за 11.5 миллиона евро в 2020 году. Напомним, из-за долга по этой сделке на "армейцев" был наложен трансферный бан.
Коста-риканский форвард Манфред Угальде перешел в московский "Спартак" из "Твенте" в январе прошлого года за 13 миллионов евро. В текущем сезоне на счету футболиста 15 забитых голов и три результативные передачи в 18 матчах РПЛ. Угальде является лучшим бомбардиром РПЛ по итогам первой части чемпионата.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: ЦСКА после снятия трансферного бана нужно купить нападающего, как Манфред Угальде из "Спартака"
Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от работы "армейцев" на трансферном рынке.
Фото: официальный сайт "Спартака"