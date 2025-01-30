"Если честно, я ещё не досмотрел интервью [Кокорина]. Нормально отношусь к РПЛ: нормальный, тяжёлый чемпионат. Кокорин играл давно, а я только четвёртый год, если не ошибаюсь. Чемпионат чуть-чуть изменился с момента моего дебюта. Сейчас намного легче. Наверное, из-за снижения уровня легионеров, нет еврокубков, ну и тогда я был молодой, было тяжелее", - цитирует Сперцяна "Чемпионат".
Напомним, что ранее экс-игрок сборной России Александр Кокорин негативно высказался о текущем уровне Российской Премьер-Лиги.
Эдуард Сперцян выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. Всего полузащитник провел за южан во всех турнирах 133 матча и записал на свой счет 39 забитых мячей и 28 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.
На данный момент "Краснодар" располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду.
Сперцян: нормально отношусь к РПЛ: нормальный, тяжёлый чемпионат
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался об уровне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"