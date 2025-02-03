«ПСЖ» хотел Хвичу — и купил. Хотел Сафонова — Матвей давно во Франции. Так есть интерес парижан к Угальде или нет — с учетом сказанного? Не видел ни одной бумаги, что логично, но только из-за того, что приписывают к кому-то интерес, зарплату никогда не повышал», — заявил Черчесов «СЭ».
Ранее сообщалось, что ПСЖ проявляет интерес к трансферу Манфреда Угальде.
В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 22 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи. По оценке портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 15 миллионов евро. Его контракт с нынешним клубом действует до 30 июня 2028 года.
Черчесов усомнился в интересе ПСЖ к форварду "Спартака" Угальде
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что «Спартак» повысил зарплату нападающему Манфреду Угальде на фоне слухов об интересе со стороны «ПСЖ».
Фото: ФК "Спартак"