"Луис Энрике разок здорово пробил, но не могу сказать, чтобы выделялся на фоне остальных. У него еще идет адаптация, игрок неплохой: есть скорость, хорошая левая нога. Но пока яркого впечатления не произвел", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
Бразильский вингер Луис Энрике, который 20 января присоединился в сине-бело-голубым, 5 февраля вышел в стартовом составе петербургского "Зенита" на матч Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА. 24-летний футболист результативными действиями не отметился и был заменен на 65-й минуте встречи. Сам матч в основное время завершился вничью (2:2), а в серии пенальти более точными оказались игроки петербургского клуба (4:1).
"Яркого впечатления не произвел". Бубнов оценил выступление Луиса Энрике за "Зенит"
Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил выступление новичка петербургского "Зенита" Луиса Энрике в матче Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"