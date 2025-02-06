"Это человек, который нарушает законодательство. Тем более там история, связанная с наркотиками. Поэтому я против его возвращения. Это может негативно сказаться на имидже российского футбола и российского чемпионата.
Если этот человек бесконечно связан с криминалом, зачем нам он нужен-то? Он прям какой-то Роналду, что ли? Нет, конечно. Таких, как Промес, достаточно, есть кем заменить", - приводит слова Васильева Legalbet.
Нидерландский нападающий Квинси Промес был игроком московского "Спартака" в 2014-2018 гг. и в 2021-2024 гг. За это время футболист принял участие в 235 официальных матчах, забил 114 голов, отдал 59 голевых передач. Помимо этого, голландец в составе красно-белых стал чемпионом России 2016/17, обладателем Суперкубка России 2017 и обладателем Кубка России 2021/22.
С февраля 2024 года Квинси Промес находится на территории ОАЭ, где рассматривается дело о его возможной экстрадиции в Нидерланды, поскольку на родине он приговорен судом к многолетнему тюремному заключению за контрабанду наркотиков и вооруженное нападение на человека.
Васильев: Промес не Роналду - его возвращение в "Спартак" может негативно сказаться на имидже РПЛ
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился своим мнением о возможном возвращении в московский "Спартак" нидерландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"