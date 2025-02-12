"О топ-8 речь не идёт, мы понимаем прекрасно уровень Лиги чемпионов, уровень команд. Но нынешний формат при удачной жеребьёвке позволяет рассчитывать на попадание в стыки. С какими-то командами Лиги Европы, Лиги конференций мы можем конкурировать. Сложно сказать, насколько мы готовы к Лиге чемпионов", - цитирует Семака "Чемпионат".
Напомним, что в этом сезоне был введен новый формат Лиги чемпионов. Команды проводят на групповом этапе 8 матчей и находятся в общей группе. Клубы, занявшие места в топ-8, напрямую проходят в 1/8 финала турнира, команды, расположившиеся на 9-24 строчках, играют в стыковых матчах за право участия в плей-офф.
Петербургский "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. Команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести лет кряду, а также действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует 100 лет со дня основания клуба.
Семак: о попадании "Зенита" в топ-8 Лиги чемпионов речи бы не шло
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак порассуждал о перспективах петербуржцев в Лиге чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"