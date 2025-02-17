"Полагаю, оценка в 80% в данном случае - явный перебор. Скорее, ситуация обстоит так, как говорят про вероятность встретить на улице динозавра - или встретим, или нет", - цитирует Рыскина "РБ Спорт".
Напомним, ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что с вероятностью 80 процентов Валерий Карпин может покинуть должность главного тренера "Ростова" до возобновления сезона в РПЛ.
"Ростов" располагается на седьмом месте в таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 18 турах первой части сезона. Весенний отрезок сезона команда Карпина начнет домашним матчем с московским "Динамо", который состоится 2 марта.
Рыскин - о вероятности ухода Карпина: это как встретить на улице динозавра - или встретим, или нет
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин отреагировал на слухи о возможном уходе Валерия Карпина из клуба до возобновления сезона.
Фото: ФК "Ростов"