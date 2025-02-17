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Рыскин - о вероятности ухода Карпина: это как встретить на улице динозавра - или встретим, или нет

Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин отреагировал на слухи о возможном уходе Валерия Карпина из клуба до возобновления сезона.
Фото: ФК "Ростов"
"Полагаю, оценка в 80% в данном случае - явный перебор. Скорее, ситуация обстоит так, как говорят про вероятность встретить на улице динозавра - или встретим, или нет", - цитирует Рыскина "РБ Спорт".

Напомним, ранее футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что с вероятностью 80 процентов Валерий Карпин может покинуть должность главного тренера "Ростова" до возобновления сезона в РПЛ.

"Ростов" располагается на седьмом месте в таблице чемпионата России, набрав 26 очков в 18 турах первой части сезона. Весенний отрезок сезона команда Карпина начнет домашним матчем с московским "Динамо", который состоится 2 марта.

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