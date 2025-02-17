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Орещук — о трансфере Алеррандро: ЦСКА нужен был хороший нападающий здесь и сейчас

Российский футбольный агент Роман Орещук прокомментировал переход Алеррандро в московский ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
«Честно говоря, я игрока этого не знаю, особо о нем не слышал. А так, ЦСКА нужен был хороший нападающий здесь и сейчас, поэтому пришлось раскошелиться. ЦСКА заплатил приличные деньги, так что он должен с первого тура начать оправдывать трансфер. Для меня ЦСКА — родной клуб, так что я очень переживаю за них, надеюсь, что все будет хорошо», — заявил Орещук «РБ Спорт».

Вчера, 17 февраля, ЦСКА объявил о приобретении 25-летнего бразильского нападающего из «РБ Брагантино». Сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро. Контракт с новым игроком будет действовать до конца 2027 года с возможностью продления ещё на один год. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 4 миллиона евро.

После 18 туров в Российской Премьер-Лиге ЦСКА занимает шестое место, набрав 31 очко.

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