«Честно говоря, я игрока этого не знаю, особо о нем не слышал. А так, ЦСКА нужен был хороший нападающий здесь и сейчас, поэтому пришлось раскошелиться. ЦСКА заплатил приличные деньги, так что он должен с первого тура начать оправдывать трансфер. Для меня ЦСКА — родной клуб, так что я очень переживаю за них, надеюсь, что все будет хорошо», — заявил Орещук «РБ Спорт».
Вчера, 17 февраля, ЦСКА объявил о приобретении 25-летнего бразильского нападающего из «РБ Брагантино». Сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро. Контракт с новым игроком будет действовать до конца 2027 года с возможностью продления ещё на один год. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость форварда составляет 4 миллиона евро.
После 18 туров в Российской Премьер-Лиге ЦСКА занимает шестое место, набрав 31 очко.
Орещук — о трансфере Алеррандро: ЦСКА нужен был хороший нападающий здесь и сейчас
Российский футбольный агент Роман Орещук прокомментировал переход Алеррандро в московский ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА