"Луис Энрике — это как Малком, который мог решить в одиночку всё. Вот мне кажется, такого шефа в атаке не хватало всё это время. При всём уважении к Глушенкову, который забивал голы. Но вот здесь, мне кажется, будет ярко выраженная звезда, которая в случае чего может решать эти моменты. Как делал в своё время Малком", - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Этой зимой петербургский "Зенит" совершил обмен с бразильским "Ботафого" - к петербуржцам присоединился нападающий Луис Энрике, а в обратном направлении последовал Артур, летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел. Луис Энрике заключил контракт с петербуржцами до конца 2028 года, его рыночная стоимость, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.
После 18-ти сыгранных туров "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России команда Сергея Семака примет на своем поле московский ЦСКА.
В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Радимов: Луис Энрике — это как Малком, который мог решить в одиночку все
Бывший российский футболист Владислав Радимов объяснил, зачем "Зенит" подписал Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"