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Семин - об иностранных арбитрах в РПЛ: это не лучший путь для нашего развития

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался об идее приглашать в Россию иностранных судей.
Фото: телеграм-канал РПЛ
"Наверное, хотят какую-то конкуренцию составить. Мне думается, что это не лучший путь для нашего развития. Конкуренцию надо составить из наших молодых арбитров, не бояться вводить новых судей", - цитирует Семина Metaratings.

Напомним, ранее глава судейского комитета Павел Каманцев сообщил, что во второй части нынешнего сезона на каких-то матчах чемпионата России смогут отработать иностранные арбитры.

"Краснодар" и "Зенит" набрали по 39 очков и лидируют в таблице российской Премьер-лиги по итогам первой части текущего сезона. Московский "Спартак" отстает на два балла и находится на третьем месте. Весенняя часть турнира стартует в эту пятницу, 28 февраля.

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