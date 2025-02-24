"Наверное, хотят какую-то конкуренцию составить. Мне думается, что это не лучший путь для нашего развития. Конкуренцию надо составить из наших молодых арбитров, не бояться вводить новых судей", - цитирует Семина Metaratings.
Напомним, ранее глава судейского комитета Павел Каманцев сообщил, что во второй части нынешнего сезона на каких-то матчах чемпионата России смогут отработать иностранные арбитры.
"Краснодар" и "Зенит" набрали по 39 очков и лидируют в таблице российской Премьер-лиги по итогам первой части текущего сезона. Московский "Спартак" отстает на два балла и находится на третьем месте. Весенняя часть турнира стартует в эту пятницу, 28 февраля.
Семин - об иностранных арбитрах в РПЛ: это не лучший путь для нашего развития
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался об идее приглашать в Россию иностранных судей.
Фото: телеграм-канал РПЛ