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В "Пари НН" сообщили, что если Магкеев выполнит определенные условия, его контракт продлится автоматически

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал о возможной пролонгации соглашения с защитником Станиславом Магкеевым.
Фото: ФК "Пари НН"
- Договорились, что будем обсуждать в конце сезона. Контракт по схеме 1+1, если он выполнит определенные спортивные показатели, контракт продлится автоматически. На эту тему пока не общались, сейчас самое важное — хорошо закончить сезон, от этого будет зависеть наше дальнейшее сотрудничество.

Станислав Магкеев, играющий на позиции центрального защитника, перебрался в "Пари НН" летом прошлого года в качестве свободного агента из столичного "Локомотива". Стороны заключили трудовое соглашение на один сезон с возможностью продления еще на год. В нынешнем сезоне воспитанник Академии "железнодорожников" принял участие в 10 матчах за нижегородцев в РПЛ и в 2 играх Кубка России, провел на поле суммарно 793 минуты и не отметился результативными действиями.

Источник: "Матч ТВ"

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