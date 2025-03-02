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"Факел" намерен обратиться в ЭСК РФС из-за судейских решений в матче с "Химками"

Пресс-служба «Факела» сообщила, что клуб планирует подать обращение в Экспертно-судейскую комиссию РФС по итогам матча 19-го тура РПЛ против «Химок» (0:1), выразив недовольство работой судейской бригады Евгения Кукуляка.
Фото: ФК "Факел"
«Арбитр встречи, в частности, по нашему мнению, упустил эпизод, произошедший в штрафной хозяев поля на 55-й минуте. Игрок красно-черных Даниэль Фернандес рукой прервал полет мяча. При этом рука явно увеличивает площадь тела. Клуб считает, что арбитр встречи ошибочно не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота подмосковных «Химок». Также на момент не отреагировала и бригада ВАР», — передает слова пресс-службы клуба «СЭ».

После 19 туров «Факел» с 14 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Химки», одержав победу, поднялись на 12-ю строчку, набрав 19 очков.

Следующий матч «Факел» проведет на своем домашнем стадионе в Воронеже 8 марта, когда встретится с «Зенитом» в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

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