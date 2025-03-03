«Агент игрока имел подписанный документ, согласно которому клуб мог расторгнуть контракт, если поступало выгодное предложение. В таких случаях «Ривер Плейт» оставлял за собой право либо принять, либо отклонить предложение, если оно не соответствовало их ожиданиям. Именно поэтому Вильягра перешел в Россию как свободный агент. Такие соглашения в южноамериканском футболе встречаются довольно часто», — заявил Гомез «СЭ».
Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Вильягра обошелся ЦСКА в 4 миллиона долларов, подписав контракт по схеме 4+1 до 2029 года с возможностью продления. Также аргентинский клуб получит до 50% от перепродажи полузащитника, в зависимости от суммы сделки.
Вильягра выступал за «Ривер Плейт» с февраля 2023 года, проведя 36 матчей и отметившись одной результативной передачей. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 5,5 миллиона евро. Его контракт с клубом был рассчитан до конца 2027 года.
Сегодня ночью в СМИ появились сообщения о том, что Вильягру заметили в московском аэропорту.
Аргентинский консультант сообщил, почему Вильягра может перейти в ЦСКА, когда трансферное окно уже закрыто
Аргентинский спортивный консультант Дарио Гомез, представляющий агентство Argentina Football Scouting, объяснил, как полузащитник Родриго Вильягра может подписать контракт с ЦСКА.
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