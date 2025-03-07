"Не будем забегать вперёд. Но "Спартак" выиграл семь игр подряд, это даёт основания предполагать, что точно поборются. Видно, что команда нацелена на первое место. "Спартак" показывает, что готов. Верим и ждём, чтобы чемпион поменялся. "Зенит" слишком долго выигрывает всё подряд, пора уже кому-то другому", - цитирует Ледяхова "Чемпионат".
После 19-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 40 набранными очками. В 20-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на выезде с казанским "Рубином".
Петербургский "Зенит" замыкает тройку лидеров чемпионата России с 40 очками в своем активе. В 20-м туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака сыграет на выезде с воронежским "Факелом". Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Ледяхов: верим и ждём, чтобы чемпион поменялся. "Зенит" слишком долго выигрывает всё подряд
Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"