"В воронежском клубе уверены, что арбитр матча Виталий Мешков ошибочно показал красную карточку, фол на Лусиано был совершен практически у боковой линии, вдалеке от ворот, нарушение не было грубым, кроме того партнёры могли подстраховать Вячеслава Якимова, так как находились недалеко от эпизода", — приводит слова представителя клубной пресс-службы "СЭ".
Эпизод, о котором идет речь произошёл на 37-й минуте матча 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 между воронежским "Факелом" и петербургским "Зенитом". Полузащитник хозяев Вячеслав Якимов руками придерживал нападающего сине-бело-голубых Лусиано, не позволяя, тем самым, форварду убежать один на один с голкипером. Главный судья матча Виталий Мешков воспринял действия Якимова как фол последней надежды и сразу показал ему прямую красную карточку.
Матч в конечном итоге завершился победой "Зенита" со счётом 2:0 - отличились Лусиано (19 мин.) Матео Кассьерра (57 мин.).
"Факел" планирует обратиться в ЭСК РФС после матча с "Зенитом"
В пресс-службе "Факела" сообщили о планах обратиться в ЭСК РФС по поводу удаления полузащитника воронежского клуба Вячеслава Якимова в матче с петербургским "Зенитом" (0:2).
Фото: ФК "Факел"