Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Уфа
0 - 6 0 6
БалтикаЗавершен
Сочи
1 - 2 1 2
ШинникЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Грузия
6 - 1 6 1
АрменияЗавершен
Венгрия
0 - 3 0 3
ТурцияЗавершен
Шотландия
0 - 3 0 3
ГрецияЗавершен
Исландия
1 - 3 1 3
КосовоЗавершен
Словения
0 - 0 0 0
СловакияДоп. время
Сербия
2 - 0 2 0
Австрия2 тайм
Ирландия
22:45
БолгарияНе начат
Бельгия
22:45
УкраинаНе начат
Германия
22:45
ИталияНе начат
Португалия
22:45
ДанияНе начат
Франция
22:45
ХорватияНе начат
Испания
22:45
НидерландыНе начат

Желудков: лучший футболист в истории "Зенита" - я! Второго нет

Ветеран "Зенита" Юрий Желудков назвал лучшего игрока в истории клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"
"Лучший футболист в истории "Зенита" — я! Второго нет (смеется)", - приводит слова Желудкова "Чемпионат".

Юрий Желудков выступал за футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга с 1980 по 1989 год, а также в 1991 году. За этот период он сыграл в составе команды 227 матчей, в которых записал на свой счет 78 забитых голов.

После 21 тура "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Сине-бело-голубые набрали 43 очка и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится