"Лучший футболист в истории "Зенита" — я! Второго нет (смеется)", - приводит слова Желудкова "Чемпионат".
Юрий Желудков выступал за футбольный клуб "Зенит" из Санкт-Петербурга с 1980 по 1989 год, а также в 1991 году. За этот период он сыграл в составе команды 227 матчей, в которых записал на свой счет 78 забитых голов.
После 21 тура "Зенит" занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Сине-бело-голубые набрали 43 очка и отстают от лидирующего "Краснодара" на три балла.
Желудков: лучший футболист в истории "Зенита" - я! Второго нет
Ветеран "Зенита" Юрий Желудков назвал лучшего игрока в истории клуба из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"