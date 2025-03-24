"Слова Радимова, что после травм я вернулся намного слабее? Да это всегда так работает. Три игры забиваешь - говорят, что достоин "Барселоны". Четыре не забьешь, а команда проиграет - тебя всегда будут поливать грязью. На это реагировать никогда не нужно, и я не буду", - заявил Глушенков.
Максим Глушенков перебрался в "Зенит" из "Локомотива" перед стартом текущего сезона. Всего на его счету 10 голов и две результативные передачи за сине-бело-голубых во всех турнирах. Часть матчей первой половины сезона Глушенков пропустил из-за повреждений. В 2025 году на его счету четыре матча за клуб и сборную, в которых он не отметился результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"
Глушенков: забиваешь - говорят, что достоин "Барселоны", нет - будут поливать грязью
Форвард "Зенита" Максим Глушенков ответил на критику со стороны бывшего полузащитника сине-бело-голубых Владислава Радимова.
Фото: официальный сайт "Зенита"