«А качества Антона всегда были видны. Он вообще классный игрок. Как я понимаю, он сейчас проходит некую адаптацию в Швейцарии. Но в любом случае это очень качественный футболист», — отметил Черников «Советскому спорту».
Напомним, что Антон Миранчук, свободный агент, перешёл в швейцарский «Сьон» в сентябре 2024 года. В первых девяти матчах за новую команду Антон не смог отметиться результативными действиями. Однако в следующих семи матчах он забил два гола и сделал один ассист. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего полузащитника составляет 3 миллиона евро.
После 28 туров «Сьон» занимает девятое место среди 12 команд в чемпионате Швейцарии, набрав 34 очка.
Черников — о Миранчуке: он всегда был классным игроком, несмотря на адаптацию в Швейцарии
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников поделился мнением о полузащитнике «Сьона» Антоне Миранчуке и его игровом стиле, отметив различия между его игрой и футболистами, выступающими в РПЛ.
Фото: РФС